Publicado 24/08/2021 20:46 | Atualizado 24/08/2021 20:49

Florianópolis - Uma mulher identificada como Vanessa Lima, de 25 anos, foi assassinada com 14 facadas após se recusar a fazer sexo com o companheiro. O crime aconteceu em 23 de julho, em Joinville (SC), na frente do filho da vítima, que tem 1 ano e 8 meses.

Segundo o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) o homem teria atacado a vítima com os golpes de faca, sem que ela tivesse qualquer possibilidade de defesa. Já a criança, foi encontrado abandonado na rua, de madrugada, com frio e apenas de fralda e camiseta regata. A denúncia foi ajuizada na Comarca de Joinville e já foi acolhida pela Justiça.

Além do feminicídio, o ex-companheiro de Vanessa, que não teve o nome divulgado, vai responder por abando de incapaz e fraude processual.