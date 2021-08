Anvisa amplia prazo de validade da vacina Covishield - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 24/08/2021 18:57 | Atualizado 24/08/2021 19:20

Brasília - A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta terca-feira, 24, a ampliação do prazo de validade da vacina Covid-19 (recombinante), fabricada pela empresa Serum Institute of India Pvt Ltd (SII), e importada pela Fiocruz.

O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos – Bio-Manguinhos solicitou ampliação do prazo de validade da Covishield – vacina contra Covid-19 (recombinante) – de 6 meses para 9 meses, quando armazenada sob refrigeração (temperatura entre 2°C e 8°C).

A referida extensão do prazo de validade foi concedida também pela Organização Mundial de Saúde após aprovação realizada pelo Central Drugs Laboratory (CDL), laboratório localizado na Índia e responsável pelo controle nacional dos imunobiológicos destinados ao uso humano.

A aprovação pelo CDL foi baseada nos dados de estudos de estabilidade conduzidos com os lotes experimentais/clínicos de até 9 meses e com lotes comerciais de até 6 meses, apresentados pelo Serum Institute of India Pvt Ltd (SII). Esses dados permitiram concluir pela possibilidade de extensão do prazo de validade para até 9 meses.

Por fim, a ampliação de prazo de validade de uma vacina contra à Covid-19 é mais um reforço na batalha contra a pandemia.