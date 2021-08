Vereador se queixou que o pão de queijo havia acabado na Câmara Municipal de Itapecerica (MG) - Reprodução de vídeo

Publicado 25/08/2021 11:04 | Atualizado 25/08/2021 11:06

Uma reclamação inusitada surgiu durante a reunião ordinária na Câmara Municipal de Itapecerica (MG), na última segunda-feira, 23. O vereador Ricardo Guilherme (PL), conhecido como Canela, se queixou que o pão de queijo havia acabado: "Eu estou de regime, um pão de queijo estava suficiente, e não tinha, tinha acabado", afirmou o parlamentar na sessão. O vídeo que registra a situação viralizou nas redes sociais; confira.

a revolta do vereador mineiro pic.twitter.com/0nJxZg99mJ — Cid Cidoso  (@naosalvo) August 25, 2021

"Queria que você me explicasse a sua revolta, você veio aqui me cobrar duas vezes na mesa, ô Canela", disse o presidente da Casa, Gleytinho do Valério (PV). Canela, então, respondeu que foi tomar um "cafezinho", mas só encontrou um café com pão. "Os pães de queijo acabaram antes. Eu fiquei sem comer", reclamou.

O assunto rendeu comentários nas redes sociais: "Itapecerica sempre em destaque por causa dos seus momentos peculiares", escreveu um internauta no Twitter. "E um vereador de Itapecerica que parou a reunião para reclamar que o pão de queijo acabou? kkkkkkkkkkk Mineiro, né?", postou outro usuário. "Poxa, eu ia ficar bem chateado também (talvez eu não colocasse a questão em pauta no plenário...)", publicou outra pessoa.

Itapecerica sempre em destaque por causa dos seus momentos peculiares https://t.co/qGQjFUW4Er — ɐןǝı̣uɐp (@danielalvgg) August 25, 2021