Capacidade anual de produção será de mais de 100 milhões de dosesReprodução internet

Publicado 26/08/2021 10:00

Prevista para iniciar a produção em 2022, a farmacêutica americana Pfizer vai ter uma fábrica para produzir vacinas no Brasil. As empresas Pfizer e BioNTech assinaram uma carta de intenções com a farmacêutica brasileira Eurofarma, que vai ser a intermediária no país. O intuito é que o espaço sirva não só para fornecer imunizantes ao Brasil, mas para toda a América Latina.

Para facilitar o envolvimento da Eurofarma no processo, as atividades de transferência técnica, desenvolvimento no local e instalação de equipamentos começarão imediatamente. Segundo o acordo, a Eurofarma receberá o produto de instalações nos Estados Unidos. Em plena capacidade operacional, a produção anual deverá ser de mais de 100 milhões de doses.

"Todos, independentemente da condição financeira, etnia, religião ou geografia, merecem acesso às vacinas contra a covid-19 que salvam vidas", disse Albert Bourla, presidente e CEO da Pfizer. "Nossa nova colaboração com a Eurofarma expande nossa rede global de cadeia de suprimentos, nos ajudando a continuar fornecendo acesso justo e equitativo à nossa vacina. Continuaremos a explorar e buscar oportunidades como esta para ajudar a garantir que as vacinas estejam disponíveis para todos os que precisam".

"Em um momento tão difícil como este, poder compartilhar essa notícia nos enche de orgulho e esperança. A Eurofarma está prestes a completar 50 anos e a assinatura dessa colaboração na produção da vacina contra a covid-19 representa mais um marco em nossa trajetória. Estamos disponibilizando nossos melhores recursos em capacidade industrial, tecnologia e qualidade para este projeto, para que possamos cumprir o contrato com excelência e contribuir com o abastecimento do mercado latino-americano", completou Maurízio Billi, Presidente da Eurofarma.

Até o momento, a Pfizer e a BioNTech enviaram mais de 1,3 bilhão de doses da vacina contra a covid-19 para mais de 120 países e territórios em todas as regiões do mundo.