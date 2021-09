Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - AFP

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido)AFP

Publicado 01/09/2021 08:52

Brasília - Na manhã desta quarta-feira, 1, o presidente Jair Bolsonaro começou o dia indo até o posto médico do Palácio do Planalto. Bolsonaro chegou ao local por volta das 7h e permaneceu por cerca de 40 minutos. Em seguida, o chefe do Executivo foi para a base aérea, de onde deve decolar para o Rio de Janeiro.

Apesar do motivo do atendimento não ter sido informado oficialmente pelo governo, há informações de que o presidente foi fazer alguns exames de rotina antes de seguir a viagem. Questionado por jornalistas sobre seu estado de saúde, Bolsonaro apenas acenou e continuou caminhando.

A previsão é de que o presidente volte a Brasília ainda nesta tarde, após participar da solenidade de entrega da Medalha Mérito Desportivo Militar, no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefam).