"Marcos Tolentino, que viria hoje à CPI, foi internado sob alegação de sequelas da covid-19. Dessa forma, a CPI receberá daqui a pouco o motoboy da VTCLog, Ivanildo Gonçalves", disse Randolfe

Publicado 01/09/2021 09:55 | Atualizado 01/09/2021 12:02

A CPI vai ouvir nesta quarta-feira, 1°, o motoboy Ivanildo Gonçalves, da empresa vinculada ao Ministério da Saúde, VTCLog. Para esta manhã, estava previsto o depoimento do advogado Marcos Tolentino da Silva, apontado como sócio oculto da empresa FIB Bank. No entanto, segundo postagem recente do senador e vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), ele foi internado sob alegação de sequelas da covid-19.

ATENÇÃO: Marcos Tolentino, que viria hoje à CPI, foi internado sob alegação de sequelas da covid-19. Dessa forma, a CPI receberá daqui a pouco o motoboy da VTCLog, Ivanildo Gonçalves. — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) September 1, 2021

A oitiva de Ivanildo havia sido marcada, inicialmente, para esta terça-feira, 31, mas não ocorreu após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kássio Nunes Marques de autorizar Ivanildo a não comparecer à sessão na condição de testemunha. Senadores criticaram fortemente a decisão do magistrado.



Durante a sessão desta terça, foram apresentadas pelo senador e relator da comissão, Renan Calheiros (MDB-AL), imagens do motoboy pagando boletos do ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias.



“São imagens reveladas pelo sistema de bancos que comprovam dia e hora em que os boletos do Roberto Ferreira Dias estavam sendo pagos pela VTCLog, através do Ivanildo, o que comprova verdadeiramente o conluio existente no bastidor do Ministério da Saúde no exato enfrentamento à pandemia”, afirmou Calheiros ao mostrar a imagem da ação ocorrida no dia 26 de junho deste ano.

Ivanildo entrou na mira da CPI após ser apontada no relatório de inteligência financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) uma movimentação atípica da VTCLog no valor de R$ 117 milhões nos últimos dois anos. Desse total, Ivanildo foi responsável por movimentar R$ 4,7 milhões, quase 5%.



A VTCLog faz parte do grupo empresarial Voetur e foi selecionada pelo Ministério da Saúde para cuidar da armazenagem e distribuição de medicamentos desde 2018. A empresa é também a responsável pela distribuição de todas as vacinas da Covid-19 em todo o país.

Expectativas

Antes de entrar na sala da sessão desta quarta-feira, 1º, o senador Randolfe assumiu, em conversa com jornalistas, que estava cético em relação a uma possível colaboração de Ivanildo no depoimento desta manhã.

"Ele comparece hoje, inclusive, apresentado pela própria executiva da VTCLog. Veio com uma ampla equipe de advogados. Eu não sei, eu realmente sou cético se ele virá a contribuir de alguma forma com a Comissão Parlamentar de Inquérito", disse o senador. Veja:

Randolfe também ressaltou que o habeas corpus concedido ao motoboy pelo ministro Kássio Nunes tornou facultativa a presença dele na CPI, não o impedindo, portanto, de comparecer à CPI. No entanto, nesta terça-feira, ele resolveu não comparecer, o que levanta questões acerca do andamento da oitiva nesta quarta-feira.