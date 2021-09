João Carlos 'Pelão' - Divulgação

Publicado 01/09/2021 21:58

Rio - Morreu nesta quarta-feira (1º), em São Paulo, vítima de infarto, aos 78 anos, o produtor musical João Carlos Botezelli, o Pelão. Nascido em São José do Rio Preto (SP), em 1942, ele atuou na equipe do programa 'Fantástico', da Globo, e de festivais da extinta TV Tupi.

Entrou definitivamente para a história da MPB ao comandar a gravação de importantes LPs de ícones do samba e de outros artistas. Entre as produções de destaque, estão projetos de Inezita Barroso, Nelson Sargento, Carlos Cachaça, um tributo a Donga e os três primeiros discos de Nelson Cavaquinho (1973), Adoniran Barbosa (1974) e Cartola (1974).



Foi também o responsável por gravar os últimos registros ao vivo de shows de Cartola, em 1978, e Adoniran, em 1979, pela gravadora Kuarup. Idealizou e lançou, ainda, oito caixas de 25 CDs com apresentações no programa 'Ensaio', de Fernando Faro, na TV Cultura.



Sua trajetória foi contada no livro 'A Revolução Pela Música', escrito pelo jornalista Celso de Campos Junior.