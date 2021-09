Mulher ateia fogo em motorista - Divulgação / internet

Mulher ateia fogo em motorista Divulgação / internet

Publicado 01/09/2021 22:03

Na tarde desta quarta-feira, 1, uma mulher ateou fogo em um motorista de ônibus após uma discussão no Terminal Urbano de Anápolis, em Goiás . Testemunhas disseram que, após uma briga com a vítima, a acusada jogou álcool no homem e tacou fogo.



A vítima ficou com mais de 80% do corpo queimado, informou o sargento Amorim, do Corpo de Bombeiros. De acordo com ele, as vias aéreas do homem ficaram preservadas, já que ele estava de máscara de proteção contra a Covid-19.

O fogo, no entanto, se alastrou pela roupa do motorista e queimou o banco da cabine do ônibus, mas ele conseguiu desligar o veículo e sair rapidamente.



"Quando chegamos ao local, a vítima já estava caminhado para a viatura, quase não esperou que parássemos. Fizemos os procedimentos pré-hospitalares, como era caso de queimadura, e encaminhamos para o Hospital de Urgências de Anápolis, onde os médicos já estavam esperando. Na unidade, ele foi intubado para os procedimentos devido", disse o sargento ao portal Metrópoles .