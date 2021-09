"Ele continua sendo o político mais popular no Nordeste. Aqui ele é imbatível", disse o governador - Ricardo Stuckert

"Ele continua sendo o político mais popular no Nordeste. Aqui ele é imbatível", disse o governadorRicardo Stuckert

Publicado 03/09/2021 11:06

O governador do estado de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, afirmou que existe uma possibilidade do partido fechar uma aliança com o PT para apoiar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. Ele disse, entretanto, que uma decisão só deve ocorrer no próximo ano.



"Há uma diretriz do PSB de só discutir alianças em 2022. Mas as portas estão abertas. Não apenas ao PT, mas a todos os partidos do campo progressista que queiram conversar sobre um Brasil melhor. A aliança com o PT é uma das alternativas. A possibilidade de aliança com o presidente Lula é real", disse o governador em entrevista à Veja.

Câmara ainda afirmou que Lula tem muito apoio na região nordeste, e que a aliança seria crucial para uma vitória contra Jair Bolsonaro (sem partido).



"Ele continua sendo o político mais popular no Nordeste. Aqui ele é imbatível. O que vai nos unir em 2022 é tirar o presidente Bolsonaro do poder e mudar tudo que está acontecendo no Brasil", disse.

No último mês, o ex-presidente Lula iniciou sua viagem pelo Nordeste, justamente em Pernambuco, onde se reuniu com Paulo Câmara e outros representantes do partido. O apoio do PSB para a candidatura de Lula é considerado peça-chave para o PT.



O PSB havia se distanciado do PT durante as eleições de 2014, quando lançou Eduardo Campos como candidato, que acabou morrendo durante a campanha. No segundo turno, o PSB apoiou Aécio Neves (PSDB) contra Dilma Rousseff (PT).



Nas eleições de 2018, o PSB declarou-se neutro no primeiro turno, mas apoiou a candidatura de Fernando Haddad (PT) no segundo turno.