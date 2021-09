Maria Naiara dos Santos Sousa, de 27 anos - Reprodução

Maria Naiara dos Santos Sousa, de 27 anos

Publicado 04/09/2021 14:49

Uma mulher, que tentava proteger o marido, foi morta a tiros durante o velório de seu avô materno, na tarde desta sexta-feira, 3, na localidade Arapari, em Itapipoca, no Ceará. O pai da vítima, identificado como Francisco José de Sousa, de 52 anos, foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), suspeito de feminicídio contra a própria filha, a técnica de enfermagem Maria Naiara dos Santos Sousa, de 27 anos. Mas, segundo a PM, o alvo dos disparos seria o genro, de 43 anos.

Em nota, a PM informou que o suspeito chegou ao local e atirou contra o genro, que foi socorrido posteriormente e encaminhado para uma unidade de atendimento. A filha, ao tentar defender o companheiro, aproximou-se, foi atingida e morreu no local. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada e constatou o óbito.



De acordo com relatos de testemunhas, Francisco José não tinha uma boa relação com o marido da filha e não aceitava o relacionamento da vítima, porque tinha ciúmes dela. Informações preliminares indicam que o suspeito ingeriu bebidas alcoólicas antes do crime. Após o ocorrência, a arma, calibre 38, foi retida por outros familiares e entregue aos policiais militares.

Ainda conforme a PM, o suspeito fugiu, mas foi encontrado pouco tempo depois em um imóvel na localidade Aratari, em Itapipoca (CE). O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Itapipoca, onde foi autuado por feminicídio e tentativa de homicídio. Um inquérito policial foi aberto para subsidiar as investigações.