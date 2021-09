Brasil recebe, neste domingo, 5, mais de 2,2 milhões de doses da vacina contra covid-19 da Pfizer/BioNTech - Dibulgação/Pfizer

Publicado 05/09/2021 15:30 | Atualizado 05/09/2021 16:36

São Paulo - O Brasil recebeu, neste domingo, 5, mais de 2,2 milhões de doses da vacina contra covid-19 da Pfizer/BioNTech. Por volta das 7h30, o 64° lote disponibilizado ao país, com 1.146.600 doses, desembarcou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). Já o 65º lote chegou às 15h56, trazendo 1.141.920 doses do imunizante.

De acordo com a farmacêutica norte-americana, as remessas fazem parte de uma entrega de 10.273.770 milhões de doses, que começou a ser feita na última terça-feira, 31, e terminou neste domingo, 5. As cargas, divididas em oito voos, saíram do Aeroporto de Miami, nos Estados Unidos, com destino ao Aeroporto Internacional de Viracopos.

A Pfizer informou que, somados aos lotes anteriores, entregou mais de 63 milhões de doses ao Ministério da Saúde.