João Sayad Foto: Sergio Furtado / Divulgação

Publicado 05/09/2021 21:54

São Paulo - Morreu, neste domingo, João Sayad, ex-ministro de Planejamento no governo Sarney e professor de economia da Universidade de São Paulo (USP).

Diagnosticado com câncer em 2008, Sayad estava internado desde a última segunda-feira (30) no hospital Sírio Libanês para tratamento. Ele faria 76 anos no próximo dia 10 de outubro.

Formou-se em economia pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP) em 1967, e se tornou professor em 1968. Em 1978, concluiu a livre-docência.

O economista ocupou vários cargos públicos desde o fim dos anos 1970. Em São Paulo, foi secretário de Estado da Cultura na gestão José Serra, e presidiu a Fundação Padre Anchieta. De 2001 a 2003, foi secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico.