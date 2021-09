Cantora atuou como backing vocal em grupos de pagode da Bahia - Reprodução/Redes sociais

Cantora atuou como backing vocal em grupos de pagode da BahiaReprodução/Redes sociais

Publicado 06/09/2021 18:16 | Atualizado 06/09/2021 18:52

Salvador - Uma cantora foi morta a tiros, na madrugada desta segunda-feira, 6, enquanto andava de moto com o namorado no bairro do Cabula, em Salvador (BA). Uma testemunha relatou à Polícia Civil que o suposto atirador estava em outra motocicleta, quando se aproximou do casal e disparou apenas contra Ana Cláudia Nunes da Cruz, de 29 anos. O crime ocorreu por volta das 3h.

fotogaleria

A cantora, conhecida como Aninha Nunes, atuou como backing vocal em grupos de pagode da Bahia e também era cabeleireira.

O namorado da vítima não ficou ferido na ocorrência. Segundo a Polícia Civil, as guias de remoção e perícia foram expedidas por uma equipe do SILC/DHPP, que intimou o namorado da cantora para prestar depoimento na unidade.