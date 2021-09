Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - AFP

Publicado 07/09/2021 15:03 | Atualizado 07/09/2021 15:08

Brasília - O líder da Minoria no Senado e membro do Conselho da República , Jean Paul Prates (PT-RN), informou, em nota, que sua orientação no âmbito do colegiado seria pela renúncia do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). "O Conselho é um órgão de assessoramento da Presidência da República. Bolsonaro pode ou não seguir suas orientações. A minha seria: renuncie, presidente!", disse o parlamentar.Segundo o senador, ao anunciar que pretende reunir o Conselho da República, Bolsonaro não adiantou a pauta nem convidou formalmente os integrantes. "Desconfio de um presidente que nunca prezou pelo debate quando se propõe a reunir o Conselho da República. Minha posição é de defesa vigorosa da democracia e contrária a atos como os que estamos assistindo hoje, que só contribuem para a erosão de nossa sociedade", afirmou Prates.O Conselho da República é regulado pela Lei 8.041/1990 e é um órgão superior de consulta do presidente da República, reunido por convocação do chefe do Executivo. A esse colegiado cabe pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio ou "questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas".Na manhã desta terça-feira, Bolsonaro disse a apoiadores que terá uma reunião amanhã do Conselho da República, com a participação de chefes dos demais Poderes, quando irá mostrar uma "fotografia" das manifestações deste 7 de Setembro para que as lideranças presentes no encontro possam ver "para onde nós todos devemos ir".