Deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) - Agência Câmara

Publicado 07/09/2021 19:32 | Atualizado 07/09/2021 19:34

Brasília - Em nota oficial do MBD, divulgada pelo presidente nacional da sigla, deputado Baleia Rossi (SP), o partido classifica como "lamentáveis" as declarações do presidente Jair Bolsonaro realizadas neste 7 de Setembro. "Parece tentar se desviar dos problemas reais: inflação de alimentos, combustíveis, crise fiscal, hídrica, desemprego e baixo crescimento", diz o comunicado.

"É lamentável o presidente da República usar o Dia da Independência para afrontar os outros Poderes", ressalta a nota, em crítica às falas do presidente durante os atos pró-governo realizados em São Paulo e em Brasília. Nos discursos, Bolsonaro continuou adotando o tom crítico a membros do Judiciário.

Neste feriado, as críticas de Bolsonaro foram direcionadas principalmente ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Durante seu discurso em São Paulo, o presidente afirmou que descumprirá decisões do ministro, contra quem apresentou um pedido de impeachment já negado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

A nota do MDB concluiu afirmando que respeita divergências programáticas, "mas se aferra à Constituição, que determina a independência harmônica entre os Poderes. "Contra isso, o próprio texto constitucional tem seus remédios em defesa da democracia, que é sinônimo da vontade do povo", conclui.