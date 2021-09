7 de setembro - foto de Bolsonaro atrás das grades foi exibida em manifestação paulista contra o governo - AFP

7 de setembro - foto de Bolsonaro atrás das grades foi exibida em manifestação paulista contra o governo AFP

Publicado 07/09/2021 20:45

Bairros do centro de São Paulo registraram na noite desta terça-feira, 7, a partir das 19h, panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), após atos favoráveis ao governo irem às ruas da capital paulista manifestar apoio a ataques contra o Supremo Tribunal Federal (STF), autoridades do Judiciário e do Legislativo.

O panelaço durou cerca de 20 minutos em alguns bairros e contaram com gritos de "Fora, Bolsonaro", bem como "Fora, fascista", "genocida" e "miliciano". Os protestos foram registrados em bairros do centro e zona oeste de São Paulo, como Bela Vista, Vila Buarque, Barra Funda, Pompeia, Perdizes, Santa Cecília e Barra Funda. Em Brasília, também houve registro de panelas batendo nas quadras 312 e 212 norte.

Nesta terça-feira, Feriado da Independência no Brasil, Bolsonaro participou de manifestações populares em Brasília e São Paulo onde reforçou ataques a membros do Supremo Tribunal Federal (STF).