Jair Bolsonaro (sem partido) - AFP

Jair Bolsonaro (sem partido)AFP

Publicado 08/09/2021 09:47

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) rebateu, em publicações no Twitter, fala do presidente República, Jair Bolsonaro (sem partido), em ato do 7 de setembro, sobre as medidas adotadas por prefeitos no enfrentamento da pandemia. A entidade destacou que "as ações de restrição de circulação e atividades econômicas adotadas pelos gestores locais salvaram milhares de vidas no Brasil, apesar da postura contrária do chefe do Executivo federal".

Durante o ato na Avenida Paulista, Bolsonaro afirmou que as medidas de restrição promovidas por prefeitos e governadores foram “piores que o vírus” da covid-19. “Tinha de esperar um pouco mais para que a população fosse se conscientizando do que é um regime ditatorial. Pior do que o vírus foram as ações de alguns governadores e prefeitos”, disse.



A CNM reforçou que, ao todo, o país já perdeu mais de 584 mil vidas em decorrência da covid-19, e alertou que a "ação de prefeitos e prefeitas, embasada pela Constituição e reforçada em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), foi determinante para que esse quadro não fosse ainda mais grave, já que não houve a coordenação nacional necessária para o enfrentamento dessa crise mundial e que transcende o planejamento local".



Por fim, a entidade apontou que os "Municípios primaram por medidas que tomaram por base o cunho científico, e não posicionamentos políticos e eleitoreiros, evitando, com isso, uma verdadeira catástrofe no país". As postagens foram uma resposta à fala de Bolsonaro na qual ele afirmou que a ação de governadores e prefeitos foi pior do que o vírus e contrária à Constituição Federal. Por fim, a entidade apontou que os "Municípios primaram por medidas que tomaram por base o cunho científico, e não posicionamentos políticos e eleitoreiros, evitando, com isso, uma verdadeira catástrofe no país".