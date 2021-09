Bebê é assassinada a tiros enquanto mamava; Pais da criança também foram mortos - Reprodução

Publicado 08/09/2021 16:51 | Atualizado 08/09/2021 16:53

Fortaleza - Uma criança de cerca de um ano foi morta a tiros enquanto mamava na mãe na noite de terça-feira (7), em Horizonte, no Ceará. A mãe e o pai da criança também morreram.



A família estava em um carro no momento dos tiros. O bebê foi encontrado morto no colo da mãe, no banco dos passageiros. O pai conduzia o veículo e também não resistiu. O responsável pelo crime ainda não foi identificado.

Segundo a família das vítimas, a família nunca recebera nenhuma ameaça de morte. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) disse que as Polícias Civil e Militar estão realizando diligências para identificar e capturá-lo. O caso é investigado pela Delegacia Metropolitana de Horizonte.