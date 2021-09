Fiocruz já havia divulgado há duas semanas que suas próximas entregas seriam realizadas entre os dias 13 e 17 deste mês - Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Publicado 13/09/2021 18:27 | Atualizado 13/09/2021 18:42

Rio - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou que a partir desta terça-feira, 14, está previsto o início da liberação de lotes de vacinas contra Covid-19 que estão na etapa de controle de qualidade, para as entregas da semana.



O quantitativo de vacinas já entregues e a previsão para este mês de cerca de 15 milhões de doses não indicam escassez de vacinas para aplicação da segunda dose. A Fiocruz, por meio do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), é responsável pela produção e entrega das vacinas ao Ministério da Saúde, que as distribui para os estados e estes aos municípios, cabendo aos gestores a decisão sobre o uso das doses.

A prefeitura de São Paulo começou a vacinar com a Pfizer, nesta segunda-feira, 13, pessoas que estão com a 2º dose da AstraZeneca atrasada. Em nota, o governo de São Paulo afirmou que a intercambialidade de imunizantes irá garantir o esquema vacinal completo de muitos cidadãos, após o “apagão” do Ministério da Saúde, que deixou de enviar quase 1 milhão de doses ao estado em setembro.



Durante o final de semana, o governo de São Paulo entregou aos municípios 400 mil doses de Pfizer que chegaram para a aplicação desta segunda dose. Além disso, os municípios também poderão aplicar vacinas da Pfizer que eventualmente tiverem em seu estoque. A capital paulista recebeu, ao todo, 165 mil doses neste sábado, 11.

A entrega de vacinas foi paralisada porque os lotes mensais de agosto do ingrediente farmacêutico ativo (IFA), importado para a fabricação da vacina, só chegaram nos dias 25 e 30 do mês passado.

Com isso, a Fiocruz já havia divulgado há duas semanas que suas próximas entregas seriam realizadas entre os dias 13 e 17 deste mês. Isso porque, desde a chegada do insumo até a entrega da vacina, leva cerca de três semanas, incluindo o período de controle de qualidade das vacinas. A última entrega foi em 27 de agosto, quando 3,5 milhões de vacinas foram liberadas.



Desde o começo do ano, a Fiocruz já entregou 91,9 milhões de doses ao PNI. O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) permanece com capacidade de produção superior à de disponibilização do IFA e aguarda a confirmação das datas para a chegada dos próximos lotes do insumo ainda no mês de setembro.