O ministro da Saúde Marcelo Queiroga - VAlter Campanato/Agência Brasil

Publicado 14/09/2021 11:19 | Atualizado 14/09/2021 11:22

Brasília - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prevê o fim da obrigatoriedade de uso de máscara de proteção à Covid-19 ao ar livre a partir de novembro. O anúncio, porém, depende da situação epidemiológica do vírus nos próximos meses. As informações são do Metrópoles.



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem feito pressão para que a máscara deixe de ser obrigatória. Queiroga, no entanto, é pessoalmente favorável ao uso do EPI, mas não por meio de lei.

Segundo o site, Bolsonaro enviou, nesta segunda-feira, 13, uma mensagem ao ministro com a notícia de que Portugal liberou o uso do equipamento nas ruas.



O último boletim do Ministério da Saúde revelou que a média móvel de casos de Covid-19 no Brasil está em 15.336. É o menor número desde 20 de maio de 2020, início da pandemia.