Homem é mordido por Capivara enquando nadava em Brasília Reprodução

Publicado 14/09/2021 16:31

Brasília - Um homem foi mordido por uma capivara no Setor de Clubes Sul, em Brasília. Ele nadava no Lago Paranoá no momento do ataque, que ocorreu nesta segunda-feira (13). O incidente foi filmado por outro banhista. (veja abaixo)



Um homem foi atacado por uma capivara no Lago Paranoá, nessa segunda-feira (13/9). Identificado como Ceará, o marinheiro mergulhava quando foi mordido. As costas do homem ficaram bastante machucadas. Veja a foto e leia a reportagem em @Metropoles https://t.co/c7y2dzWven pic.twitter.com/wXsQfjg6sJ — Anderson Costolli (@Costolli) September 14, 2021

O alvo do ataque é marinheiro do Clube da Aeronáutica, segundo o G1. Ele não quis se identificar.

No vídeo é possível ver o homem mergulhando e a capivara se aproximando. Ela sobe nas costas do marinheiro e morde próximo ao seu ombro. Depois o animal sai nadando.

A vítima ficou com marcas de garras da capivara nas costas (veja abaixo). Ele foi levado ao hospital, tomou vacinas antitetânica e antirrábica e passa bem.