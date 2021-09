Covid-19 - Reprodução

Covid-19Reprodução

Publicado 14/09/2021 18:19 | Atualizado 14/09/2021 18:21

São Paulo - Com 731 novos casos nas últimas 24 horas, o Brasil chegou as 587.797 mil mortes por covid-19 desde o início da pandemia. O índice fez com que a média móvel, que acumulava um período de queda, subisse para 518. O número se assemelha aos registrados em novembro de 2020.



Com relação aos casos, foram 13.406 novos registros nas últimas 24h. Ao todo, o país já teve 21.019.830 diagnósticos positivos. A média móvel dos casos positivos está em 15.179.

Desde o início de junho do ano passado, o Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) informa os dados referente a pandemia da covid-19 após uma confusão com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o Johns Hopkins, 225.652.639 pessoas já se contaminaram com o novo coronavírus. Outras 4.645.527 foram a óbito em todo o mundo. A universidade aponta que 5.739.271.821 doses da vacina já foram aplicadas.



No Brasil, segundo dados do Conselho Nacional de Saúde (CNS), até Às 15h de hoje, 139.027.791 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose, e 74.991.997 co a segunda dose.