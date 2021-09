Até o momento, as investigações apontam que os benefícios da vacinação excedem significativamente os seus potenciais riscos - Pixabay - Creative Commons

Publicado 18/09/2021 11:25 | Atualizado 18/09/2021 15:38

Representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) se reuniram com a empresa Pfizer nesta sexta-feira, 17, para tratar da suspeita de reação adversa grave, com desfecho de óbito, ocorrida após a vacinação de adolescente com a vacina Comirnaty (Pfizer/Wyeth).

Segundo o órgão, não foram apresentadas novas informações sobre o caso.

O ministro da Saúde Marcelo Queiroga abordou o caso em coletiva de imprensa, na última quinta-feira, 16, onde recomendou a suspensão da vacinação de adolescentes sem comorbidade, utilizando o caso como exemplo de "adversidade".

Até o momento, as investigações apontam queos benefícios da vacinação excedem significativamente os seus potenciais riscos.

"Mesmo com a divulgação da Nota Informativa pelo Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo, que conclui não ser possível atribuir diretamente o óbito à vacinação, a Agência participará de uma ação de campo nos próximos dias, representada por um servidor especializado em ações de farmacovigilância e em conjunto com as autoridades locais de saúde, para obter mais informações sobre a investigação do evento", informou a agência em comunicado.