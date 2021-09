São Paulo segue liderando a lista dos estados com mais mortes, com 148 mil óbitos desde o começo da pandemia - Foto: reprodução internet

Publicado 19/09/2021 18:39

Com 244 novos óbitos nas últimas 24 horas, o Brasil totaliza 590.752 mortes pela covid-19. O número total de novos casos neste período é de 9.558, fazendo o Brasil chegar a 21.239.783 pacientes contaminados.

O balanço foi publicado pelo Conselho Nacional das Secretarias de Saúde (Conass) na tarde deste domingo, 19. Por problemas técnicos no sistema, os dados do estado do Ceará não foram computados. O Mato Grosso do Sul manteve os números divulgados no dia anterior, 18.



São Paulo segue liderando a lista dos estados com mais mortes, com 148 mil óbitos desde o começo da pandemia. Minas Gerais é o segundo estado mais afetado, com 54 mil óbitos, enquanto o Paraná fica na terceira colocação com 38 mil.