'Gatinha da Cracolândia' foi presa em flagrante, com uma mochila cheia de drogas, durante operação da Polícia Civil de São Paulo - Reprodução

'Gatinha da Cracolândia' foi presa em flagrante, com uma mochila cheia de drogas, durante operação da Polícia Civil de São PauloReprodução

Publicado 20/09/2021 15:36

Conhecida como 'Gatinha da Cracolândia', Lorraine Bauer Romeiro, está detida desde julho deste ano sob acusação de tráfico de drogas na região do centro de São Paulo. Lorraine, porém, alegou que suas idas ao local ocorriam porque ela "é usuária".



"Não [sou traficante]. Sou usuária. Tinha uns 14, 15 anos [na primeira vez que usou drogas]. Uma vez, me ofereceram maconha e acabei fumando. Eu acabei gostando da sensação, e aí, no outro dia, queria de novo e de novo. Foi aí que percebi que tinha virado dependente. Já usei bala, cocaína, lança-perfume e maconha", afirmou Lorraine.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, no momento em que ela foi presa, dois meses atrás, a 'Gatinha' encontrava-se sob posse de mais de 400 porções de crack, cocaína, maconha e ecstasy. Em outro cômodo, haviam outros 100 frascos de lança-perfume. "Nunca vendi, só ia para comprar", alega.

"Tudo que está acontecendo na minha vida é uma injustiça. Se eu estivesse pagando por coisas que eu fiz, estaria com o coração mais tranquilo. A pior coisa do mundo é ser acusada por coisas que você não fez. Nada daquilo era meu. Não sou chefe de crime de tráfico nenhum", afirma. Em junho deste ano, porém, Lorraine foi flagrada com drogas escondidas no sutiã e na calcinha. De acordo com o boletim de ocorrência, a moça aparentava nervosismo e tentou fugir do cordão de isolamento criado para organizar o fluxo de usuários de drogas na região.