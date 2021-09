Diretor-executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior presta depoimento à CPI da Covid - Pedro França/Agência Senado

Publicado 22/09/2021 18:08 | Atualizado 22/09/2021 19:13

O diretor-executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Junior, confirmou, durante seu depoimento à CPI, que a rede alterava o código de diagnóstico de pacientes infectados pelo novo coronavírus em seus hospitais. De acordo com Batista Jr. o código deveria ser alterado para qualquer um que não fosse o da covid-19.



O relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), exibiu uma mensagem de WhatsApp, enviada em um grupo da rede de hospitais, que ordenava que os códigos fossem alterados. Logo em seguida veio a confirmação pelo próprio diretor-executivo da empresa, que é acusada de ocultar dados sobre mortes de pacientes que faziam parte de um estudo para testar a eficácia da hidroxicloroquina.

"Após 14 dias do início dos sintomas (pacientes de enfermaria/apto) ou 21 dias (pacientes com passagem em UTI/Leito híbrido), o CID deve ser modificado para qualquer outro exceto o B34.2 (código da Covid-19) para que possamos identificar os pacientes que já não têm mais necessidade de isolamento. Início imediato”, dizia a mensagem enviada por um diretor.

De acordo com o senador Otto Alencar (PSD-BA), a empresa cometeu um crime ao adotar medida, e a comissão decidiu, então, elevar a a condição de Pedro à investigado.

Índice elevado de mortes de pacientes tratados na Prevent

Pedro Batista afirmou em seu depoimento que cerca de 4 mil pacientes internados com covid-19 na rede morreram. Número representa cerca de 22% dos 18 mil usuários que chegaram a ficar internados por conta da doença nas unidades da empresa. Segundo ele, a média de idade dos pacientes que vieram a óbito é de 68 anos.



Quando se leva em conta todos os clientes da Prevent que foram diagnosticados com doença, inclusive aqueles que não precisaram de internação, os 4 mil óbitos representam 7% do total, número ainda alto. É importante ressaltar que o Brasil registra no momento 21,2 milhões de casos de covid-19 e mais de 591,4 mil mortos, e a taxa de letalidade no país é de aproximadamente 2,78%.



O Ministério da Saúde utilizou, sem autorização, um documento interno da Prevent Senior para justificar a prescrição de hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com covid-19. Questionado pela deputada Eliziane Gama (Cidadania-MA), Pedro Batista Jr. disse que secretária de Gestão do Trabalho da pasta, Mayra Pinheiro, nunca recebeu “anuência” da empresa para incluir o documento na nota técnica emitida no ano passado.



"Não houve qualquer tipo de acordo. Eles simplesmente utilizaram um documento interno da Prevent, um documento utilizado para orientação médica, e incorporaram à normativa do Ministério da Saúde sem nenhuma anuência ou participação nossa", afirmou o diretor- executivo.