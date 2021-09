Bolsonaro ficará em isolamento por cinco dias após contato com Queiroga durante viagem - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 22/09/2021 18:35 | Atualizado 22/09/2021 18:45

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro e integrantes da comitiva que tiveram contato com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, permanecerão em isolamento pelos próximos cinco dias e farão novos testes do tipo RT-PCR no próximo fim de semana para saber se contraíram Covid-19 durante a viagem a Nova York. A informação foi divulgada pelo secretário especial de Comunicação do Palácio do Planalto, André de Sousa Costa, nesta quarta-feira (22).

"Presidente da República encontra-se no Palácio da Alvorada totalmente assintomático e seguirá essas orientações", disse Costa. Em caso de resultado negativo, Bolsonaro e membros da comitiva serão liberados do isolamento e acompanhados por médico até o 14º dia desde o último contato com o ministro.

A decisão foi anunciada depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou que autoridades que tiveram contato com Queiroga se mantivessem em isolamento por 14 dias.

Queiroga testou positivo para o coronavírus na noite desta terça-feira, antes de embarcar no voo de volta para o Brasil. Ele acompanhava o presidente da República na 76ª Assembleia-Geral da ONU, onde o chefe do Executivo fez um discurso em que criticou o passaporte da vacina e defendeu remédios sem eficácia comprovada contra a covid-19. Queiroga permanecerá isolado nos Estados Unidos por pelo menos 14 dias.



Além do ministro da Saúde, Bolsonaro estava acompanhado pela primeira-dama Michelle Bolsonaro; pelo filho, deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP); pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães; além de mais seis ministros: Carlos Alberto França (Relações Exteriores), Joaquim Leite (Meio Ambiente), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral da Presidência), Anderson Torres (Justiça e Segurança Pública) e Gilson Machado (Turismo).



*Com informações do Estadão Conteúdo