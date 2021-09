Jair Bolsonaro surge com seis dedos em montagem compartilhada por ele no Twitter - Reprodução Twitter

Publicado 22/09/2021 17:25 | Atualizado 22/09/2021 17:40

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro surgiu com seis dedos em uma montagem compartilhada por ele no Twitter, nesta quarta-feira (22). A publicação comentava sobre o discurso do presidente durante a 76ª Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas (ONU), mas mas detalhe chamaou atenção dos internautas.

"E esses seis dedos aí", escreveu um usuário da rede social. "Até nisso ele compete com o Lula", observou outro. "Só mentiu na cara dura o tempo todo", disse mais um.

Mudanças

Mais cedo, o Palácio do Planalto divulgou uma atualização na agenda de Bolsonar. A reunião para tratar de Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, vai acontecer por videoconferência.

A mudança aconteceu após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendar que autoridades que tiveram contato em Nova York com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que recebeu diagnóstico positivo para Covid-19, fiquem em isolamento por 14 dias.