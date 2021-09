Marcelo Queiroga, ministro da Saúde - Reprodução/IG Minas Gerais

Publicado 22/09/2021 15:19 | Atualizado 22/09/2021 15:28

Brasília - Após ser diagnosticado com Covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, compartilhou nesta terça-feira um post antivacina. A publicação foi feita no stories, ferramenta do Instagram, mas já foi excluída.

"Que ironia! Ministro @marceloqueiroga seguiu todos os protocolos, vacinou com a Coronavac, usa máscara o tempo inteiro e foi contaminado. O presidente não se vacinou, não usa máscara estava ao lado dele e não pegou. Melhoras ministro!", dizia a postagem, que foi originalmente foi escrita por Ana Flávia Nóbrega e compartilhado pelo ministro.

Após a repercussão, Ana Flávia Nóbrega privou sua conta na rede social para que pessoas que não a sigam sejam impossibilitadas de acessar o conteúdo. Já Queiroga, apagou a publicação.

Queiroga está cumprindo quarentena em Nova York depois de testar positivo para a Covid-19. Ele acompanhava o presidente Jair Bolsonaro e a comitiva brasileira durante a 76ª Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas (ONU).