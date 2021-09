Simone Tebet (MDB-MS) na CPI da Covid - Pedro França/Agência Senado

Publicado 22/09/2021 14:28 | Atualizado 22/09/2021 14:29

Brasília - A senadora Simone Tebet (MDB-MS) agradeceu ao apoio dos parlamentares após o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, a chamar de descontrolada. O caso aconteceu durante a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, na última terça-feira (21).

"Como mulher, mãe e cidadã isso [a ofensa feita pelo minsitro] é página virada. Mas, como líder da bancada feminina é preciso que esse episódio venha a público pelo menos com um caráter educativo. (...) Faço aqui um reconhecimento ao Senado, a solidariedade de todos os senadores. Ontem, em rede nacional, o Senado se engrandeceu. Nós vimos os senadores fazendo a defesa da mulher brasileira, de que aqui se respeita a mulher como uma igual", disse ao elogiar os companheiros de parlamento que sairam em sua defesa.

Durante sua fala, a senadora ainda relembrou o quanto as mulheres sofreram para ocupar espaços públicos e políticos. "Quando a mulher começou a buscar espaços de poder ela começou a ser taxada de histérica, de louca, de descontrolada. Até um pouco antes do século passado, nos internavam em manicômios. Então, é importante dizer que essa palavra ela não vem a toa. Ela tá no inconsciente daqueles que ainda acham que mulheres são menores, são inferiores", concluiu.

Wagner Rosário é suspeito de prevaricação na apuração de possíveis irregularidades de contratos de aquisição de vacinas contra a covid-19. Após ter sido chamado de machista pela ofensa à parlamentar, o ministro pediu desculpas públicas pelo ocorrido.