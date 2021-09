O ministro da Saúde Marcelo Queiroga - VAlter Campanato/Agência Brasil

Publicado 22/09/2021 13:30

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou nesta quarta-feira, 22, sobre a repercussão da sua reação a um protesto de brasileiros contra o governo Bolsonaro em Nova York, nos Estados Unidos. Ele disse que não está preocupado com isso, mas com a sua saúde. Dentro de uma van, o ministro apontou o dedo médio para as pessoas na calçada.



De acordo com o ministro de Saúde, "quem fala o que quer, ouve o que não quer". "Mas este é o assunto que menos me preocupa, neste momento. Estou preocupado, mesmo, é com minha saúde", disse ele.

Nesta terça-feira, o ministro informou que foi infectado com covid-19. Ele foi diagnosticado com a doença durante a viagem com a comitiva do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para participar da 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

O ministro vai permanecer nos EUA para cumprir a quarentena, em isolamento, em um hotel. Para a GloboNews, Queiroga disse que está bem e sente apenas sintomas de uma "gripe leve". O ministro também contou que não sente falta de ar e que só voltará ao Brasil depois que tiver exame negativo para a covid.

Queiroga foi imunizado com duas doses de vacina contra o coronavírus. Nesta terça, em uma rede social, ele escreveu sobre o diagnóstico. "Comunico a todos que hoje testei positivo para Covid-19. Ficarei em quarentena nos EUA, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária", escreveu.

Os integrantes da comitiva fizeram exame para a covid, mas todos testaram negativo. Durante o período que Queiroga ficar em isolamento nos EUA, o secretário-executivo da pasta, Rodrigo Cruz, vai ser representante do Ministério da Saúde como ministro-substituto.