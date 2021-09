Estudantes de 14 anos desapareceram na noite do último sábado, na fronteira com o Paraguai - Reprodução/Twitter

Estudantes de 14 anos desapareceram na noite do último sábado, na fronteira com o ParaguaiReprodução/Twitter

Publicado 22/09/2021 11:01 | Atualizado 22/09/2021 11:17

As estudantes Sarah Ferreira Cavalcante e Sara Medina Riquelme, ambas de 14 anos, estão desaparecidas desde a noite do último sábado, 18. As garotas foram vistas pela última vez na cidade de Pedro Juan Caballero, na fronteira do Paraguai com o Brasil. Elas são amigas e estudam em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, município vizinho à Pedro Juan.

fotogaleria

O Ministério da Criança e da Adolescência do Paraguai solicita informações sobre as adolescentes. Segundo o órgão, Sara Riquelme é de nacionalidade brasileira. Em publicação nas redes sociais nesta terça-feira, 21, a pasta informou, ainda, que as duas usavam calças cinza claro, blusa preta e casaco escuro.

URGENTE

Las adolescentes SARAH FERREIRA CAVALCANTE y SARA MEDINA RIQUELME, de 14 años, nacionalidad brasileña; se encuentran desaparecidas. Vestían pantalón gris, blusa negra y abrigo oscuro.



Cualquier información contactar al: 0974-627084 Leidy Cabañas, Defensora de PJC pic.twitter.com/xQ7vaFYafZ — Ministerio de la Niñez y la Adolescencia | Py (@MINNAParaguay) September 21, 2021

"Os familiares delas não sabem o motivo do desaparecimento e denunciaram o caso à Polícia de Amambay e ao Ministério Público. Uma delas mora no Brasil e veio visitar a sua amiga em Pedro Juan Caballero", afirmou Leidy Cabañas, defensora da Infância e Adolescência de Pedro Juan Caballero, em entrevista ao jornal paraguaio Ultima Hora.



De acordo com o jornal, desde a noite em que elas desapareceram, não houve comunicação com seus parentes. As estudantes têm celular, mas não atendem as ligações.