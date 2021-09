Vice-presidente Hamilton Mourão - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Vice-presidente Hamilton Mourão Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 22/09/2021 12:31 | Atualizado 22/09/2021 12:55

Brasília - O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou, nesta quarta-feira, 22, acreditar que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já saiu do Brasil "carregando o bichinho", fazendo referência à covid-19. O ministro está em Nova York, nos Estados Unidos, onde acompanhou a comitiva presidencial na 76ª Assembleia-geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Ao ser questionado se faltou cuidado por parte da comitiva, o vice-presidente negou: "Ah, eu acho que não porque as mesmas coisas acontecem aqui (no Brasil). Você vê quantas solenidades ocorrem aqui no Palácio (do Planalto), com uma porção de gente, uns com máscara, outros sem máscara, né? Até num ambiente muito mais confinado. Acho, volto a dizer, posso até estar enganado, mas acho que o ministro Queiroga já saiu carregando o bichinho", afirmou Mourão.





Com isso, o ministro cumprirá o isolamento em Nova York. "Já deve ter saído daqui com covid. Pelo que a gente conhece, em termos de contaminação, leva de cinco a sete dias", afirmou Mourão a jornalistas em sua chegada ao Palácio do Planalto. "Então, acredito que ele já saiu daqui carregando a contaminação", seguiu.



, mas o governo ainda não confirmou se o chefe do Executivo cumprirá a norma. "Tem que testar, verificar... Vamos aguardar, tem que seguir os protocolos sanitários. Até porque embarcar em avião, se a pessoa estiver contaminada, é um vetor muito grande", afirmou Mourão.



*Com informações do Estadão Conteúdo