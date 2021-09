Jair Bolsonaro (sem partido) discursa na 76ª Assembleia Geral da ONU - Alan Santos

Publicado 22/09/2021 16:20 | Atualizado 22/09/2021 16:30

A agenda do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sofreu mudanças após recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A reunião para tratar de Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República vai acontecer por videoconferência nesta quarta-feira, 22. A agência recomendou que autoridades que tiveram contato em Nova York com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que recebeu diagnóstico positivo para Covid-19, fiquem em isolamento por 14 dias.



Além disso, o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), disse que Bolsonaro cancelou agenda no Paraná prevista para esta quinta-feira, 23.

Queiroga fez parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro em viagem oficial aos Estados Unidos, onde ele participou da Assembleia Geral das Organização das Nações Unidas (ONU). O Ministro da Saúde testou positivo para Covid-19 nesta terça-feira, 21. Queiroga viajou aos EUA para a Assembleia Geral da ONU, onde o presidente Bolsonaro Discursou.



Brasileiros chegaram ao evento pressionados por líderes internacionais pela gestão da crise no país. O avanço da imunização global como saída para o fim da pandemia de coronavírus foi tema constante nos discursos desta terça-feira.