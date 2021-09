Brasil

Butantan nega descumprimento de contrato com o Ministério da Saúde

Após o instituto liberar doses a cinco estados, a pasta alegou suposta quebra de exclusividade no contrato do imunizante. Butantan, porém, disse que concluiu a entrega de doses no último dia 15

