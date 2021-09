Por meio da Assessoria de Comunicação da Advocacia-Geral da União, André Mendonça informou que "a crítica é normal no ambiente democrático" - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 24/09/2021 18:19 | Atualizado 24/09/2021 18:32

Ex-ministro da Justiça e ex-advogado geral da União, André Mendonça foi indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A indicação ocorreu em julho, quando Marco Aurélio Mello se aposentou da Corte.



Desde então, Mendonça espera ser sabatinado pelo Senado, mas, para tanto, é necessário que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), marque a entrevista. O parlamentar já deu indícios de que não deseja pautar a sabatina, apesar da pressão que vem sofrendo.



No entanto, de acordo com a jornalista Malu Gaspar, do jornal "O Globo", mesmo "ignorado" por Alcolumbre, Mendonça tem afirmado a interlocutores que não possui pressa. Isso porque, segundo o ex-AGU, o senador tem se desgastado ao não marcar logo a sabatina. Ou seja, ele seria vencido pelo cansaço.



Na avaliação de Mendonça, chamado por Bolsonaro como "terrivelmente evangélico", quanto mais tempo demora a entrevista, mais fácil será a sua aprovação. Inclusive, ele tem dito que pode esperar até um ano e meio para assumir a vaga no STF - justamente o tempo que o presidente ainda tem no poder (isso se não for reeleito nas eleições de 2022).

Alcolumbre já havia afirmado que não desejava pautar a sabatina de Mendonça tão cedo. Isso porque Bolsonaro estava em atrito com membros do Supremo.



No começo de setembro, com ajuda de Michel Temer, o presidente, inclusive, recuou em relação aos seus ataques aos ministros da Corte. Ele chegou a redigir uma carta à nação.



Diante da "paralisação" de Alcolumbre, líderes evangélicos se mobilizaram para reverter o quadro no Senado. Maior interlocutor de Bolsonaro na Casa, o pastor Silas Malafaia tem feito pressão para agilizar a indicação de Mendonça.