A média móvel de infecções está em 35.342Reprodução

Publicado 24/09/2021 18:24

Os 699 óbitos relatados pelas secretarias de saúde nas últimas 24h elevaram o número total de mortes em razão da covid-19 para 593.663 desde março de 2020. A média móvel, que leva em consideração os últimos sete dias, se manteve no mesmo patamar, fechando o dia em 584.



Desde ontem, foram contabilizados 19.438 novos resultados positivos para a doença, totalizando 21.327.616 no país. A média móvel de infecções está em 35.342.

Em razão da mudança nos sistemas que contabilizam os dados da pandemia, a Bahia informou que revisou seus dados e incorporou registros antigos, o que pode impactar nos números do dia



Desde o início de junho do ano passado, após uma confusão com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) informa os dados referentes a pandemia da covid-19. Hoje, por problemas técnicos, o estado do Acre não reportou os números do dia, e manteve o balanço divulgado ontem, 19.

De acordo com o Johns Hopkins, 230.939.598 pessoas já se contaminaram com o novo coronavírus. Outras 4.734.597 foram a óbito em todo o mundo. A universidade aponta que 6.043.865.388 doses da vacina já foram aplicadas.

O vacinômetro do Ministério da Saúde aponta para 229.179.603 doses aplicadas em todo país, sendo 143.925.485 de primeira dose e 85.254.188 de segunda dose ou dose única.