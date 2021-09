Thamires da Conceição Silva morreu após sofrer descarga elétrica enquanto usava chapinha - Reprodução Internet

Thamires da Conceição Silva morreu após sofrer descarga elétrica enquanto usava chapinha Reprodução Internet

Publicado 26/09/2021 13:20

Paraíba - Uma adolescente de 14 anos não resistiu a uma descarga elétrica e morreu na cidade de São José do Bonfim, no interior da Paraíba, neste sábado. Segundo o UOL, Thamires da Conceição Silva utilizava uma chapinha, aparelho para alisar o cabelo, no momento em que foi atingida pela corrente de eletricidade.



Segundo a Polícia Militar, uma parte do fio do equipamento estava desencapado e ligado a uma extensão, o que pode ter causado ou contribuído para o choque.

Informações iniciais indicam que a jovem estava com o cabelo molhado enquanto utilizava a chapinha.



A adolescente foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no local. Os médicos tentaram reanimá-la, mas ela não existiu. O enterro acontece neste domingo.