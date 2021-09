País chega a 594.443 vidas perdidas para a doença - Daniel Castelo Branco

Publicado 26/09/2021 18:36

O Brasil registrou 243 novas mortes em razão da covid-19 . Com o índice, o país chega a 594.443 vidas perdidas para a doença desde o início da pandemia, em março de 2020. A média móvel de vítimas, que leva em conta os registros dos últimos sete dias, está em 527 óbitos.



O número de casos confirmados no período foi de 8.668, totalizando 21.351.972. A média móvel dos diagnósticos positivos ficou em 16.027.

Desde o início de junho do ano passado, após uma confusão com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Conass informa os dados referentes a pandemia da covid-19. Os estados do Ceará e do Mato Grosso mantiveram os dados do último sábado, 25, por problemas técnicos.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, mais de 231 milhões de pessoas já se contaminaram com o novo coronavírus. Em relação as mortes, quase 5 milhões já foram a óbito em decorrência da covid-19 em todo o mundo, sendo o Brasil o segundo país com maior número de vítimas da doença.