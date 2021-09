Covid-19: Brasil tem 793 mortes em 24 horas e chega a 595.446 óbitos - Reprodução

Publicado 28/09/2021 18:15 | Atualizado 28/09/2021 18:42

São Paulo - O Brasil registrou 793 mortes por covid-19 nas últimas 24h. O número elevou o total de óbitos confirmados desde o início da pandemia aos 595.446. No mesmo período, foram 15.395 novos diagnósticos, totalizando 21.381.790 registros.



A média móvel de óbitos, que leva em consideração os índices dos últimos sete dias, está em 572. Em relação à média móvel de casos, o número é de 19.242.

Desde o início de junho do ano passado, após uma confusão com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) informa os dados referentes a pandemia da covid-19.



De acordo com o Johns Hopkins, 232.641.152 pessoas já se contaminaram com o novo coronavírus. Outras 4.761.734 foram a óbito em todo o mundo. A universidade aponta que 6.146.947.196 doses da vacina já foram aplicadas.



O vacinômetro do Ministério da Saúde aponta para 233.261.963 doses aplicadas em todo país, sendo 145.622.109 de primeira dose e 87.994.741 de segunda dose ou dose única.