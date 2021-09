Gatinha da Cracolândia foi presa em flagrante, com uma mochila cheia de drogas, durante operação da Polícia Civil de São Paulo - Reprodução

Gatinha da Cracolândia foi presa em flagrante, com uma mochila cheia de drogas, durante operação da Polícia Civil de São PauloReprodução

Publicado 29/09/2021 11:56

Lorraine Bauer, jovem de 19 anos que ficou conhecida como 'Gatinha da Cracolândia', teve seu pedido de liberdade negado pela Justiça de São Paulo. Na última terça-feira, 27, o juiz Gerdinaldo Quichaba Costa, da 13ª Vara Criminal de São Paulo, decidiu que há a necessidade de garantir a ordem pública, "uma vez que a acusada foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo que já respondia outro processo em relação ao mesmo delito".

"Além disso, não é cabível a conversão da prisão preventiva em domiciliar na medida em que a denunciada descumpriu o mesmo benefício em outro processo recentemente, conforme informado às fls.12/13. Assim, indefiro os pedidos da Defesa", diz a decisão judicial.

A Justiça de São Paulo já havia negado um pedido de conversão de pena para que Lorraine fosse transferida a prisão domiciliar, já que a mesma tem uma filha de 9 meses.

Os advogados de defesa basearam-se em uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), de 2018, que concedeu o regime alternativo a presas sem condenação gestantes ou que forem mães de crianças até 12 anos de idade. A solicitação foi negada no último dia 19 e tida como improcedente.

Lorraine foi presa em 22 de julho e encontra-se, desde então, na carceiragem do 89º Distrito Policial do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. A jovem é acusada de tráfico de drogas na região da Cracolândia, no Centro de São Paulo.