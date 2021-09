PF e Marinha apreenderam mais de meia tonelada de haxixe a 180 km de Fernando de Noronha - Divulgação/Polícia Federal

Publicado 29/09/2021 17:18 | Atualizado 29/09/2021 17:22

Um veleiro de bandeira panamenha carregado com 632,65 kg de haxixe foi apreendido, na madrugada do último domingo, 26, a cerca de 180 quilômetros do arquipélago de Fernando de Noronha (PE). A apreensão da droga, que é uma substância extraída das folhas da Cannabis Sativa, cuja planta também é utilizada na produção da maconha, aconteceu durante uma ação conjunta da Polícia Federal (PF) com a Marinha e em cooperação com autoridades estrangeiras.

Dois tripulantes, ambos de nacionalidade italiana, foram presos em flagrante e conduzidos, no início da madrugada desta quarta-feira, 29, juntamente com a droga, para autuação na sede da Polícia Federal, minutos após a embarcação que os conduzia ter concluído a viagem e atracado na Base Naval de Natal.



"A operação é resultante da troca de informações entre a Polícia Federal, agências estrangeiras, entre as quais o Centro de Análise e Operações Marítimas (MAOC) e o Centro Integrado de Segurança Marítima (CISMAR), da Marinha do Brasil, que identificaram o transporte de haxixe em uma embarcação que teria partido do continente europeu", informou a corporação.



De acordo com a Polícia Federal, a ação contou com o emprego do Navio-Patrulha da Marinha, que levou embarcados policiais federais do Rio Grande do Norte e do Núcleo de Polícia Marítima na Paraíba. A interceptação e apresamento do veleiro Lamia ocorreu após a PF obter autorização das autoridades panamenhas.



"Essa atuação integrada tem sido intensificada no intuito de assegurar a proteção ao meio ambiente e a segurança nas fronteiras marítimas, em especial na repressão a crimes transnacionais, como o tráfico internacional de drogas", explicou a PF.

Ações conjuntas

Apenas em 2021, a Polícia Federal no Rio Grande do Norte e a Marinha do Brasil participaram de outras duas grandes apreensões de drogas em alto-mar: a primeira, em 14 de fevereiro, quando foram apreendidas 2,2 toneladas de cocaína na costa pernambucana e, a segunda, em 16 de junho, oportunidade em que 4,3 toneladas de haxixe foram encontradas, a bordo de um veleiro, a 426 km de Recife (PE).