'Floresta' de maconha no interior do Maranhão - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 30/09/2021 09:42

A Polícia Civil do Piauí encontrou uma "floresta" de maconha com cerca de 50 mil pés, na zona rural de Benedito Leite, ao Sul de Teresina, no estado do Maranhão. Um homem de 58 anos e um idoso de 61 anos foram presos durante a ação policial.

Imagens obtidas por drones da Polícia Civil mostram a dimensão da plantação. Os oficiais encontraram, também no local, parte das plantas dispostas em lona, expostas ao sol, em processo para torná-la pronta para consumo.

"Ao final, aproximadamente uma dezena de toneladas quando processada para venda", disse o delegado regional Célio Benício.

Os donos da terra em que era realizado o cultivo ainda não foram encontrados. Eles deverão responder por tráfico e o terreno será expropriado. A investigação do caso será feita pela Polícia Civil do Maranhão.