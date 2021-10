Esconderijo onde estava suspeito abusar sexualmente da filha de 11 meses e da enteada de 9 anos - Reprodução/Polícia Civil

Publicado 01/10/2021 08:31 | Atualizado 01/10/2021 08:37

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de ter abusado sexualmente da filha, um bebê de 11 meses de vida, e da enteada, de 9 anos. O caso aconteceu em Mara Rosa, no norte de Goiás. O homem não teve a identidade revelada. A mãe das meninas também foi presa por suspeita de omissão.

Segundo informações do g1, a Polícia Militar tomou conhecimento do caso por meio de uma denúncia anônima. No entanto, o homem descobriu que seria preso e fugiu para a zona rural.

A Polícia Civil localizou a mãe e as crianças, que passaram por exames médicos e foram levadas, com a mãe, a uma pousada da cidade sob proteção do Conselho Tutelar. No entanto, a mulher fugiu com as filhas e as deixou no esconderijo do marido, na zona rural, e depois voltou.

Interrogada pela polícia, a mulher, após resistir, contou onde o homem estava com as crianças. Os policiais foram até o local, um ambiente insalubre.

O casal responderá por crime de estupro de vulnerável e pode ser condenado a até 15 anos de prisão.