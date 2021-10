O ministro da Saúde Marcelo Queiroga - VAlter Campanato/Agência Brasil

Publicado 01/10/2021 17:19 | Atualizado 01/10/2021 17:21

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, realizou um novo teste para a Covid-19, nesta quinta-feira, 30, e continuou dando positivo para o vírus. Queiroga divulgou o resultado através do Twitter e afirmou que permanecerá em isolamento nos Estados Unidos nesta sexta-feira, 1°.

Infelizmente, o exame RT-PCR que fiz ontem continua positivo, o que me impede de retornar ao Brasil ainda hoje. Sigo trabalhando a distância p/ acelerar a imunização dos brasileiros. Agradeço a todos que estão torcendo por mim Estou sem sintomas e logo logo estarei de volta — Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) October 1, 2021

Queiroga testou positivo para a doença prestes a voltar ao Brasil na comitiva do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em viagem oficial aos Estados Unidos, onde ele participou da Assembleia Geral das Organização das Nações Unidas (ONU). O Ministro da Saúde testou positivo para Covid-19 no dia 21 de setembro. Devido às regras sanitárias dos Estados Unidos, o ministro só poderá sair do isolamento social quando testar negativo para o coronavírus.