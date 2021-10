Sobrinho de Bolsonaro responde a processos por violência contra mulheres - Reprodução

Sobrinho de Bolsonaro responde a processos por violência contra mulheres Reprodução

Publicado 01/10/2021 14:22

São Paulo - Orestes Bolsonaro Campos, empresário de 39 anos conhecido como 'Orestinho', é réu em dois processos de violência contra mulheres com quem ele se relacionou. Segundo casos que tramitam na Justiça de São Paulo, o sobrinho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) responde a lesão corporal e "homicídio qualificado tentado - feminicídio". As informações são da jornalista Juliana Dal Piva.



Nos depoimentos, as vítimas contam as rotinas de intimidações utilizando armas, puxões de cabelo, agressões, afogamentos e tiros. O novo namorado de uma das antigas parceiras de Orestes, conta que o parente do presidente "falou que ia me matar e que se não me matasse naquele dia, ia ser em outra ocasião".

A separação entre o casal ocorreu no início do ano passado. Durante o período em que estiveram juntos - e foram 17 anos - os dois tiveram dois filhos, que terão seus nomes preservados por segurança.

A vítima relata através de um boletim de ocorrência que, em um dos episódios de agressão, Orestes foi até seu antigo imóvel e seu novo namorado "ao ver Orestes, tentou levantar-se, mas foi atingido por um golpe na cabeça com um pedaço de madeira que Orestes portava, vindo a ficar desorientado por alguns segundos, e Orestes desferiu mais alguns golpes".

Ao tentar ajudar o namorado, Orestes teria "sacado uma arma de fogo". Nesse momento, a ex-mulher do sobrinho de Jair Bolsonaro pegou o "filho de 03 anos que dormia junto ao casal e evadiu-se do local com receio de ser alvejada por disparos de arma de fogo, e seu namorado continuou no local em luta corporal com Orestes".

Após uma sequência de luta corporal, Orestes mordeu Oliveira e tentou atirar no rapaz. O tiro não acertou o novo namorado de sua ex-mulher, mas acertou a parede do quato onde dormia a outra filha de 'Orestinho'. A criança, que tem 9 anos, não foi atingida.