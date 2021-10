A banda de rock Armored Dawn, comandada por Eduardo Parrillo (centro), sócio da Prevent Senior, anunciou o seu fim após a empresa ser investigada pela CPI da Covid - Divulgação

Publicado 01/10/2021 13:10

A banda de rock Armored Dawn, que tinha Eduardo Parrillo, sócio da Prevent Senior como vocalista, anunciou na noite desta quinta-feira, 30 o fim de seus trabalhos por meio de um comunicado oficial. Parrillo, mais conhecido como Eduardo Parras, é um empresário do grupo de saúde que está sendo investigado pela CPI da Covid. Nos últimos dias, a banda suspendeu uma participação em um festival, um lançamento de disco e uma turnê que estavam programadas.

Depois de ter sido retirada do festival Knotfest Brasil, a banda cancelou a turnê “Armored Dawn convida”, que reuniria grupos de rock brasileiros para shows pelo país, no mês de novembro. O álbum que a banda lançaria este ano também não deve mais chegar às plataformas de streaming.

Os seis integrantes oficiais da banda (Eduardo Parras, Rafael Agostino, Timo Kaarkoski, Tiago de Moura, Heros Trench e Rodrigo Oliveira) assinaram um comunicado, que diz que o grupo de rock sempre foi formado por músicos com mais de 30 anos de estrada e que "não compactua com nenhum preconceito, discurso de ódio e não temos nenhum tipo de vínculo político. Informamos que a banda está encerrando as suas atividades".

"Todas as pessoas envolvidas com o grupo estão muito tristes. É claro que tem que haver a investigação, mas é preciso lembrar que são seis músicos na banda, e há famílias por trás de cada integrante", disse o representante oficial.

A banda tinha cerca de 23 mil seguidores no Instagram apagou o seu perfil nas redes. Toda a situação aconteceu após a Prevent Senior, que tem como sócio, além de Eduardo, seu irmão Fernando Parrillo, ter o seu nome envolvido em uma série de denúncias, dentre elas a acusação de promover testes de medicamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid-19, além de omitir informações a pacientes e familiares e pressionar médicos conveniados a seguirem essas diretrizes.

Eduardo tem outra banda, Doctor Pheabes, na qual o irmão Fernando (conhecido como Magrão) toca guitarra. O grupo, inclusive, foi citado na CPI na terça-feira pela advogada representante de médicos que denunciam a Prevent Senior, Bruna Morato, que afirmou que os funcionários tinham que cantar, com a mão no peito, um hino de lealdade à empresa composto pelo grupo dos dois sócios.

Com três álbuns lançados, o grupo já participou de festivais dedicados ao heavy metal na Europa, e se concentrava nos últimos meses ao novo disco, o quarto da carreira. O estúdio particular da outra banda de Parrilo, Doctor Phoebes, fica dentro da sede da Prevent Senior na capital paulista. Ali, há um palco com sistema de iluminação, fliperama, sala para troca de roupas e um bar.