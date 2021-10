Reportagem divulgada pela imprensa acusa a esposa do presidente Jair Bolsonaro de agir, pessoalmente, para favorecer empresas amigas e adeptas do bolsonarismo na pandemia - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Reportagem divulgada pela imprensa acusa a esposa do presidente Jair Bolsonaro de agir, pessoalmente, para favorecer empresas amigas e adeptas do bolsonarismo na pandemiaMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 01/10/2021 13:50

Após denúncia que acusa a primeira-dama da República, Michelle Bolsonaro, de agir para favorecer empresas amigas e adeptas do bolsonarismo no auge da pandemia da covid-19, o líder da Minoria na Câmara, Marcelo Freixo (PSB-RJ), anunciou que acionou o Ministério Público Federal (MPF) para que Michelle seja investigada por tráfico de influência.



"Acabo de acionar o MPF para que Michelle Bolsonaro seja investigada por tráfico de influência", declarou o parlamentar no Twitter nesta sexta-feira. "Michelle Bolsonaro interferiu na Caixa Econômica para que empresários bolsonaristas fossem favorecidos com empréstimos do governo. Vamos exigir investigação", afirmou em outra publicação.



Nesta manhã, a revista Crusoé divulgou uma matéria em que acusa a esposa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de agir, pessoalmente, para favorecer empresas amigas e adeptas do bolsonarismo na pandemia. De acordo com a reportagem, Michelle atuou para que apoiadores de seu marido fossem beneficiados no Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Empréstimos foram liberados pela Caixa depois que ela falou com o presidente do banco, Pedro Guimarães, e enviou e-mails com lista de indicados.

A reportagem questionou o Palácio do Planalto sobre o assunto. Não houve resposta até a publicação deste texto.