Notas em real e dólar foram apreendidas em Presidente Prudente - Polícia Rodoviária

Publicado 01/10/2021 13:22 | Atualizado 01/10/2021 13:27

São Paulo - A maior apreensão de dinheiro feita em 2021 ocorreu na noite da última quinta-feira (30). A Polícia Militar Rodoviária apreendeu cerca de R$12 milhões em espécie na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Prudente (SP).



O valor estava escondido no fundo de uma carreta. Um homem de 38 anos, que conduzia o veículo, apresentou, de acordo com a polícia, uma "atitude suspeita". O transporte de carga estava com uma placa do Mato Grosso e carregava polpa cítrica.

Em um fundo falso, encontrado na cabine do veículo, os policias apreenderam R$ 7.207.470,00 e $798.560 dólares (R$ 4.344.166,40), totalizando R$11.551.636,40.

O mostorista, que não teve identidade revelada, não comprovou a origem do valor e disse que estava transportando o dinheiro de São Paulo para o Mato Grosso. O caso foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal de Presidente Prudente.