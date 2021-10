Covid-19: Brasil chega em 597 mil vidas perdidas após 506 mortes em 24h - Reprodução

Publicado 01/10/2021 18:07 | Atualizado 01/10/2021 18:08

São Paulo - O Brasil registrou 506 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 597.255 vidas perdidas para a doença. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta sexta-feira (01).



Nas últimas 24 horas, 18.578 novos casos positivos para o novo coronavírus (Sars-Cov-2) foram registrados no Brasil. Ao todo, 21.445.651 brasileiros já foram infectados pelo vírus.

Nesta sexta, o país registrou média móvel de óbitos de 513; na quinta, essa taxa era de 541. Já a média móvel de casos está em 16.862.



O estado de Rondônia manteve os dados de ontem por problemas técnicos no acesso às bases de dados do sistema de informação.



Em relação aos casos confirmados do novo coronavírus, São Paulo lidera com mais de 4 milhões de casos. Minas Gerais, com 2 milhões, e Paraná, com 1,5 milhão de casos, aparecem na sequência. O estado com menos casos de Covid-19 é o Acre (87.925), seguido por Amapá (122.858) e Roraima (126.220).

O vacinômetro do Ministério da Saúde aponta para 237.425.768 doses aplicadas em todo país, sendo 146.564.824 de primeira dose e 90.860.944 de segunda dose ou dose única.